В Коми клещи покусали шестерых взрослых и ребенка

За неделю клещи покусали семерых жителей Коми Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За период с 1 по 7 сентября клещи покусали семерых жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам по поводу укусов клещей обратились семь человек. Уточняется, что эти насекомые покусали шестерых взрослых и одного ребенка. Всего с начала сезона от клещей в Коми пострадали 2573 человека: 2074 взрослых и 399 детей. Лаборатории провели 10 исследований. В двух случаях специалисты обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми от укусов клещей за неделю пострадали 13 человек (подробности)