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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:23

В Коми клещи покусали шестерых взрослых и ребенка

За неделю клещи покусали семерых жителей Коми
Источник:kp.ru
За неделю клещи покусали семерых жителей Коми

За неделю клещи покусали семерых жителей Коми

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За период с 1 по 7 сентября клещи покусали семерых жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам по поводу укусов клещей обратились семь человек. Уточняется, что эти насекомые покусали шестерых взрослых и одного ребенка. Всего с начала сезона от клещей в Коми пострадали 2573 человека: 2074 взрослых и 399 детей. Лаборатории провели 10 исследований. В двух случаях специалисты обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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