Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 11:49

Житель Коми, устроивший ДТП, освободил мать от крупного долга

В Сыктывдинском районе Коми с виновника ДТП взыскан материальный ущерб
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Чтобы семья не лишилась автомобиля, расходы взял на себя сын

Чтобы семья не лишилась автомобиля, расходы взял на себя сын

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми завершено исполнительное производство на сумму 233 тыс. рублей. Об этом рассказали в отделении служебных приставов по Сыктывдинскому району. Крупную сумму денег задолжала пенсионерка, чей сын устроил ДТП.

- Прицеп мужчины пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Гражданская ответственность водителя, который двигался на красный и спровоцировал аварию, застрахована не была. Поэтому возмещение ущерба было возложено судом на владелицу автомобиля, а именно мать виновника аварии, - объяснили в ФССП.

Приставы наложили арест на половину пенсии женщины, ее авто, а также был введен запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Не захотев лишаться машины, сын пенсионерки внес нужную сумму и помог семье закрыть долги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получили доступ к телефонам: мошенники украли у четверых жителей Коми 1,1 млн рублей (подробности)