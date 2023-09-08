Получили доступ к телефонам: мошенники украли у четверых жителей Коми 1,1 млн рублей

Мошенники получили доступ к телефонам и украли у жителей Коми 1,1 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники похитили у четырех жителей Коми свыше 1,1 млн рублей, получив удаленный доступ к их смартфонам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Потерпевшие – жители Ухты, Сыктывкара и Инты. Каждому из них позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Собеседник заявил, что кто-то незаконно пытается списать с их счетов деньги. Для того, чтобы избежать этого, звонивший предложил жителям Коми установить на телефоны некое приложение. Собеседник заверил, что таким образом он поможет сохранить накопления.

Жители Коми так и сделали. В итоге злоумышленник получил доступ к их онлайн-кабинетам. После этого со счетов людей пропали деньги. В общей сложности они лишились более 1,1 млн рублей. «Сотрудник банка» перестал выходить на связь. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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