Пыталась найти работу: в Коми женщина перевела мошенникам 600 тысяч рублей

Жительница Коми пыталась заработать в сети и лишилась 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Сосногорска 1975 года рождения более 600 тысяч рублей под предлогом заработка в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина встала на учет в Центр занятости и разместила резюме на портале «Работа в России». Далее ей стали поступать предложения по трудоустройству. Одно из них женщину заинтересовало.

– Требовалось набирать рукописные или отсканированные тексты и отправлять файлы работодателю, – рассказали в МВД.

Однако для получения текстов от женщины потребовали залог, который ей пообещали вернуть вместе с гонораром. Жительница Сосногорска так и сделала. После этого мошенники отключили телефоны, а горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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