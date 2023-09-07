Мошенники выманили у трех бабушек из Сыктывкара 1,1 млн рублей

Три пенсионерки из Сыктывкара попались на уловки мошенников и потеряли более 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Заявительницам звонили лже-сотрудники банка и убеждали их оформить кредит и отправить денежные средства на «безопасный счет». После завершения операция звонившие перестали выходить на связь.

Пенсионерки обратились в полицию. Сумма ущерба составила около 1,1 млн рублей.

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