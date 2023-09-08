Захотевший продажной любвий сыктывкарец отдал мошенникам более 100 тысяч рублей

Потерпевший, 43-летний местный житель, решил скоротать вечер в поисках общения на сайте оказания интимных услуг Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Сыктывкаре 42-летний мужчина, решивший воспользоваться услугами путаны, потерял 112 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, сыктывкарец коротал вечер за компьютером и решил заказать проститутку. Мужчина нашел соответствующую платформу в интернете, выбрал девушку и написал ей в одной из социальных сетей. Обратной связи не поступило. Тогда заявитель перебрал еще порядка 10 подобных сайтов, но не получил нигде отклика.

Утром мужчина получил звонок от лжесотрудников интим-сайта, которые заявили, что своими действиями сыктывкарец сломал им ресурс. Чтобы восстановить доступ, незнакомцы потребовали у мужчины денег. Тремя транзакциями мужчина перевел аферистам 112 тысяч рублей, а когда те стали вымогать еще 84 тысячи и угрожать его близким, жертва мошенников обратился к полицейским.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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