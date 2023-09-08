В Коми появится медвежий вольер с бассейном

На станции юных натуралистов в детском парке Ухты идет строительство вольера для бурого медведя Фото: Иван МАКЕЕВ

Берлога с подогреваемым полом, дворик для прогулок и бассейн - это все удобства в вольере для медведя скоро появятся в Ухте. Об этом сообщает телеканал «Юрган». В городе строят комфортную площадку для жизни косолапого.

Известно, что работы завершены на 66%. Работники станции юных натуралистов утеплили вольер, а также работают над водопроводом. С появлением медведя на станции вокруг мини-зоопарка появится еще забор: это требование по содержанию зверя.

Планируется, что вольер будет завершен к концу осени.

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