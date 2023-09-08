В четырех районах Коми установится чрезвычайная пожароопасность

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности V класса. Фото: архив "КП"

В четырех районах Коми прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупреждает МЧС республики. По информации ведомства, неблагоприятному явлению присвоен пятый класс.

- Комплексный показатель пожароопасности (в градусах по формуле Нестерова) по региональной классификации превысит критерий опасного явления, - говорится в сообщении министерства.

Известно, что с 10 сентября опасная обстановка ожидается в Печорском, Вуктыльском, Ижемском и севере Усть-Куломского районов.

Жителей этих муниципалитетов просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

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