Житель Кировской области напал на бывшую девушку из Коми и ворвался в ее дом

Житель соседнего региона выслушал приговор за незаконное проникновение в квартиру своей бывшей сожительницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми осудили жителя Кировской области, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище. Мужчина против воли своей бывшей девушки ворвался в ее квартиру и напал на нее. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле этого года. Незваный гость приехал к своей бывшей сожительнице и стал ломиться внутрь. Женщина пускать мужчину не хотела, однако тот схватил ее за плечи, стал отталкивать в сторону, после чего ударил рукой по голове.

Терпеть такое поведение жительница Коми не стала и написала заявление на экс-бойфренда.

- Суд признал мужчину виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - уточнили в ведомстве.

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