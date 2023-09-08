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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 14:20

В Коми сын до смерти забил мать

Перед судом предстанет житель Усинска по обвинению в убийстве матери
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Усинец жестоко избил свою 63-летнюю мать

Усинец жестоко избил свою 63-летнюю мать

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усинске трагически оборвалась жизнь 63-летней женщины. Она погибла от рук собственного сына. Ее тело было обнаружено в квартире дома по улице Строителей.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, 32-летний мужчина, будучи пьяным, набросился на пожилую мать и стал ее избивать. Преимущественно, усинец зверски бил женщину по животу.

- От полученной травмы живота с повреждением внутренних органов потерпевшая скончалась на месте происшествия, - говорится в материалах дела.

Сейчас мужчина ожидает суда, который должен определить его дальнейшую судьбу.

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