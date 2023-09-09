Ехала задним ходом: в Ухте скорая сбила 5-летнего велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 8 сентября, в Ухте автомобиль скорой помощи УАЗ сбил мальчика 2018 года рождения, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 17.30 в Яреге. Мужчина 1963 года рождения находился за рулем скорой. Он начал ехать задним ходом по двору дома №2 по улице Космонавтов. При этом УАЗ сбил ребенка. Мальчик ехал на велосипеде по тротуару со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Космонавтов.

В ДТП пострадавший получил ссадины на пояснице. Госпитализация ребенку не потребовалась. понадобилась. В момент аварии мальчика сопровождала мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми иномарка сбила 7-летнего мальчика, который выехал на дорогу на велосипеде (подробности)