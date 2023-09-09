В зоне СВО погиб стрелок десантно-штурмового отделения из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Усть-Куломского района Андрей Тарабукин, служивший стрелком десантно-штурмового отделения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Тарабукин родился в селе Керчомья. Он был рядовым и служил стрелком десантно-штурмового отделения. Боец погиб в ходе проведения СВО. Глава Коми выразил соболезнования родным и близким Тарабукина.

– Вечная слава Герою, вечная ему память, – написал руководитель региона.

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