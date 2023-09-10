В Сыктывкаре сбежал заключенный: ему ужесточили наказание

Горсуд Сыктывкара рассмотрел уголовное дело по факту побега осужденного из исправительного учреждения. Мужчину приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Все произошло 19 апреля текущего года. Пьяный мужчина покинул территорию производственной базы, где осуществлял работы, без разрешения администрации. Исчезновение осужденного заметили спустя несколько часов после побега. В скором времени мужчину задержали сотрудники УФСИН по РК. Свою вину он признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми завершились поиски дедушки с собачкой (подробнее)