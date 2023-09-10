В понедельник в Сыктывкаре и Ухте частично отключат электричество

В Сыктывкаре и Ухте местами местами не будет электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службах администраций.

В понедельник, 11 сентября, запланированы отключения электричества в Ухте - с 10:00 11 сентября до 16:00 15 сентября, в Сыктывкаре - с 9:00 до 12:00, Верхней Максаковке и поселке Краснозатонском - с 9:00 до 17:00.

Сыктывкар, с 09:00 до 12:00:

— улица Колхозная, 17 — 65;

— улица Загородная, 11, 12 — 18;

— Красноармейский, 12;

— Колхозый проезд, 4, 5 — 26;

— улица Летная, 10, 11 — 40;

— улица Первомайская, 138 — 140;

— улица Мичурина, 55 — 59;

— улица Южная, 23 — 41;

— улица Славы, 29;

— Красноармейский, 12.

Верхняя Максаковка, с 09:00 до 17:00:

— улица Общественная, 22, 24, 26, 28, 33;

— улица Красноборская 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 82.

Краснозатонский, с 09:00 до 17:00:

— улица Заречная, 18, 26, 30, 34, 42;

— улица Техническая, 9;

— улица Трактовая, 87, 91, 77, 79, 81, 89, 95, 97, 99, 101;

— улица Хвойная, 2 — 12, 16 — 24, 1-13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 33/1, 35;

— улица Ломоносова, 66, 68, 70;

— улица Шолохова, 22, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 41;

— улица Краснозатонская, 38;

— улица Судоремонтная 9, 11, 15, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/1.

Ухта с 10:00 11 сентября до 16:00 15 сентября электроэнергию отключат в Кэмдине, Гажаяге и Шудаяге по Кольцевому проезду 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

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