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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 10:00

Лишился пятки: в Корткеросском районе тяжелые травмы получил 16-летний водитель мопеда

В Коми 16-летний водитель мопеда получил в ДТП тяжелые травмы
Источник:kp.ru
Лишился пятки: в Корткеросском районе тяжелые травмы получил 16-летний водитель мопеда

Лишился пятки: в Корткеросском районе тяжелые травмы получил 16-летний водитель мопеда

Вчера, девятого сентября, в Корткеросском районе Республики Коми столкнулись автомобиль Volkswagen Tiguan и мопед «Альфа». Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 123 километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Виновником аварии оказался 51-летний водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и врезался в мопед.

В результате столкновения 16-летний водитель двухколесного транспорта получил вывих правой руки, открытый перелом левой голени, ампутацию левой пятки, сотрясение, открытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму. Подростка экстренно доставили в больницу.

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