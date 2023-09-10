Лишился пятки: в Корткеросском районе тяжелые травмы получил 16-летний водитель мопеда

Вчера, девятого сентября, в Корткеросском районе Республики Коми столкнулись автомобиль Volkswagen Tiguan и мопед «Альфа». Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 123 километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Виновником аварии оказался 51-летний водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и врезался в мопед.

В результате столкновения 16-летний водитель двухколесного транспорта получил вывих правой руки, открытый перелом левой голени, ампутацию левой пятки, сотрясение, открытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму. Подростка экстренно доставили в больницу.

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