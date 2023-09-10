На автовокзале Ухты нашли подозрительный пакет: спецслужбы подняли по тревоге

В ночь на девятое сентября на автовокзале Ухты обнаружили подозрительный предмет. На место направились спецслужбы. Ухтинцы рассказали о случившемся в местных пабликах. На месте работали скорая помощь, Росгвардия, МЧС и полиция. Выяснилось, что сообщение оказалось ложным - в пакете оказался ноутбук, сообщила информационная программа «День».

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