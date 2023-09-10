В Коми появился арт-объект в память о погибших в авиакатастрофе

В центре поселка Югыдъяг Усть-Куломского района Коми установили макет самолета АН-2 в память о погибших в авиакатастрофе. На территории будущего парка разместили арт-объект «Самолет. История аэропорта в лицах».

Как сообщает телеканал «Юрган», местный ТОС обустраивает его на денежные средства в размере 306 тысяч рублей. Также в месте отдыха установлен стенд с информацией о трагическом событии, которое произошло в 1992 году: в результате крушения самолета АН-28 погибли 15 человек, среди которых был 8-месячный младенец. Удалось выжить только женщине-пассажиру.

В скором времени для создания сосновой аллеи активисты высадят саженцы, а вдоль нее установят стенды с историей леспромхоза. Здесь же обустроят роллердром.

На данный момент уже подана заявка на получение нового президентского гранта.

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