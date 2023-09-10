В Коми нашли причастных к вандализму в этнопарке «Радлун»

Появившийся в этом году в Ижме этнопарк «Радлун» пострадал от рук злоумышленников.

Открытие парка по мотивам ижемской легенды о Яг-Морте состоялось 3 июля. На сегодняшний день завершен первый этап, а второй этап обустройства парка запланирован на следующий год.

Как сообщили в администрации Ижмы, несколько посетителей парка начали портить малые архитектурные формы и скульптуры, установленные в нем. Администрация обратилась в полицию, часть вандалов уже установлена.

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