В Коми нашли причастных к вандализму в этнопарке «Радлун»
Появившийся в этом году в Ижме этнопарк «Радлун» пострадал от рук злоумышленников.
Открытие парка по мотивам ижемской легенды о Яг-Морте состоялось 3 июля. На сегодняшний день завершен первый этап, а второй этап обустройства парка запланирован на следующий год.
Как сообщили в администрации Ижмы, несколько посетителей парка начали портить малые архитектурные формы и скульптуры, установленные в нем. Администрация обратилась в полицию, часть вандалов уже установлена.
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