Суд Сыктывкара рассмотрел дело о сгоревшей расписке

Житель Сыктывкара обратился в суд с требованием о взыскании денег у заемщика по расписке, сгоревшей во время пожара.

В пресс-службе горсуда рассказали, что двое людей заключили договор займа - заемщик взял 200 тысяч рублей под 10% в месяц. Расписка была оформлена в письменной форме, но во время пожара в доме истца сгорела.

Факт заключения договора подтвердил сам заемщик. Суд взыскал с него 200 тысяч рублей долга и более 182 тысяч рублей в счет процентов.

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