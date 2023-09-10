Суд Сыктывкара рассмотрел дело о сгоревшей расписке
Житель Сыктывкара обратился в суд с требованием о взыскании денег у заемщика по расписке, сгоревшей во время пожара.
В пресс-службе горсуда рассказали, что двое людей заключили договор займа - заемщик взял 200 тысяч рублей под 10% в месяц. Расписка была оформлена в письменной форме, но во время пожара в доме истца сгорела.
Факт заключения договора подтвердил сам заемщик. Суд взыскал с него 200 тысяч рублей долга и более 182 тысяч рублей в счет процентов.
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