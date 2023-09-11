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НовостиОбщество11 сентября 2023 4:45

Жители Ухты могут пройти диспансеризацию около дома

Минздрав Коми запустил акцию по диспансеризации
Источник:kp.ru
Жителей Ухты приглашают на диспенсаризация

Жителей Ухты приглашают на диспенсаризация

По информации минздрава Коми, в Ухте с 10 сентября стартовала акция «диспансеризация у дома», суть которой позволить жителям города проверить свое здоровье в шаговой доступности от дома.

В ведомстве отметили, что желающие смогут пройти диспансеризацию и сдать все анализы в одном мместе и за один день. Кроме того, в выходные по разным районам города ездит мобильная бригада с флюрографом, маммографом и мобильным диагностическим комплексом

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