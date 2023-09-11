В Сыктывкаре продолжают расти цены на бензин
В столице Коми вновь выросли цены на бензин и дизтопливо. На прошлой неделе уже фиксировался рост цен на топливо на АЗС Сыктывкара.
Спустя неделю на заправках «Движение Коми» в Сыктывкаре цена на бензин выросла на 3-4 рубля, на дизтопливо - на 6 рублей. На сегодняшний день дешевле всего можно заправиться на АЗС «ЛУКОЙЛ».
Актуальные цены на дизельное топливо и бензин на 11 сентября 2023 года.
Компания «ЛУКОЙЛ»
АИ-92 - 49,08 руб. (было 48,97 руб.) - плюс 11 коп.
АИ-95 - 52,31 руб. (было 52,19 руб.) - плюс 12 коп.
ДТ - 62,38 руб. (было 62,24 руб.) - плюс 14 коп.
«Движение Коми»
АИ-92 - 54,99 руб. (было 51,99 руб.) - плюс 3 руб.
АИ-95 - 59,99 руб. (было 55,99 руб.) - плюс 4 руб.
ДТ - 69,99 руб. (было 63,99 руб.) - плюс 6 руб.
Компания «2000»
АИ-92 - 49,20 руб. - без изменений.
АИ-95 - 54,90 руб. - без изменений.
ДТ - 61,90 руб. - без изменений.
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