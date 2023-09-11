Здания школ Сосногорска обеспечили охраной после вмешательства прокуратуры

Здания трех школ Сосногорска обеспечили охраной после вмешательства прокуратуры

К началу 2023-2024 учебного года в Сосногорске прокуратура обеспечила охрану зданий двух школ учреждения специализированной охранной организацией. Во время проверок были обнаружены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Прокуратура направила иски в суд и потребовала организовать охрану школ силами сотрудников ЧОП, подразделений Росгвардии или иных органов, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Иск был удовлетворен. Исполнение решения суда прокуратура держала на контроле.

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