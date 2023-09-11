Жителей Сыктывкара предупредили о прекращении эфирного вещания

С 11 по 15 сентября, а также 18 сентября с 10:35 до 16:00 будут проводиться внеплановые профилактические работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре будет прервано эфирное вещание. Об этом сообщает РТПЦ Республики Коми.

Уточняется, что в течение шести дней - с 11 по 15 сентября и 18 сентября - будут проводиться внеплановые профилактические работы на сыктывкарской телевизионной башне. Время работ будет установлено с 10:35 до 16:00.

Кроме телевещания будет прекращены эфиры всех радиостанций.

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