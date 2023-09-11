Сыктывкарец похищал деньги через поддельные ссылки о продаже и покупке товаров

За хищение денег через поддельные ссылки суд вынес приговор жителю Сыктывкара. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры РК сообщили, в 2021-2022 гг. сыктывкарец вместе с неустановленными сообщниками похищал деньги пользователей сайтов бесплатных объявлений. Для этого он использовал на площадках приобретенные аккаунты, где размещал объявления о продаже несуществующих товаров или от имени этих подложных аккаунтов.

Для оформления сделки он отправлял клиентам ссылки на фишинговые веб-страницы. После заполнения форм с банковских счетов потерпевших производилось списание денежных средств.

От рук злоумышленников пострадали 20 жителей РФ. Сумма ущерба составила около 332 тысяч рублей.

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