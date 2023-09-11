Жителям Коми рассказали, кому обязательно нужно вакцинироваться от гриппа

В рамках подготовки к предстоящему сезону 2023-2024 годов в Республике Коми планируется привить от гриппа около 335 тысяч человек, из которых 86 тысяч - дети.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что запланирована вакцинация около 60% населения республики. Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок.

В состав противогриппозных вакцин сезона 2023-2024 годов включены следующие штаммы:

- вирус, подобный А/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

- вирус, подобный А/Darwin/9/2021 (H3N2);

- вирус, подобный В/Austria/1359417/2021 (линия В/Victoria);

- вирус, подобный В/Phuket/3073/2013.

За счёт средств федерального бюджета (на бесплатной основе) иммунизируются «группы риска»:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);

- лица, работающие вахтовым методом;

- сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

- работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Кроме того, необходимо прививать работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

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