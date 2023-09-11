Болеют тяжело: новорожденные в Коми заразились крайне опасной инфекцией

В Коми новорожденный заболел коклюшем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми зарегистрированы случаи заражения коклюшем. Инфицированными оказались младенцы в возрасте от 20 дней до двух месяцев. Об этом сообщает телеканал «Коми Гор» со ссылкой на заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяну Безуглую.

По ее словам, новорожденные дети болеют тяжело, несмотря на невыраженную клинику. У младенцев из симптомов лишь кашель.

— Они просто кашляют, просто забывают дышать. У них нет характерных репризов, болеют тяжело, — сказала медик.

Известно, что сейчас в инфекционке лежат четыре ребенка с подтвержденным коклюшем.

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