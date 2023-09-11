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11 сентября 2023 10:20

«Только-только перешел в выпускной класс»: в Коми трагическая смерть настигла 16-летнего подростка

Погибшего в ДТП на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск подростка похоронят 12 сентября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Врачи до конца боролись за жизнь Степана, но травмы оказались смертельными. Фото из личного архива

Врачи до конца боролись за жизнь Степана, но травмы оказались смертельными. Фото из личного архива

В Корткеросе на больничной койке скончался 16-летний Степан К. из поселка Подтыбок. Подросток 9 сентября попал в смертельную аварию на своем мопеде и получил тяжелейшие травмы. Врачи пытались сохранить мальчику жизнь, однако их попытки оказались тщетны: сердце Степана остановилось.

Трагедия произошла на 123-м км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Мужчина за рулем Volkswagen Tiguan при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа». Водитель двухколесного транспорта поворачивал налево...

Авария произошла 9 сентября около 19:20 в Корткеросском районе

Авария произошла 9 сентября около 19:20 в Корткеросском районе

В больнице, куда экстренно доставили Степана, диагностировали сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травматическую ампутацию левой пяточной кости, открытый перелом костей левой голени и вывих правого локтя: живого места у пострадавшего практически не было.

Степан за рулем своего любимого мопеда. Фото из личного архива

Степан за рулем своего любимого мопеда. Фото из личного архива

10 сентября близкие сообщили: Степана больше нет. Смерть юноши стала тяжелым ударом для его семьи, близких и друзей. Они скорбят по нему и не понимают, почему его жизнь оборвалась так рано, ведь казалось, что вся жизнь впереди.

— А ведь ещё недавно 1 сентября он стоял на школьной линейке, перешёл в 11 класс, а теперь его нет... Страшная авария забрала его жизнь... Ему было всего 16 лет, до сих пор не могу поверить в это... Покойся с миром, Степан, - написал друг семьи Михаил.

Похоронят юношу в родном поселке завтра, 12 сентября.

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