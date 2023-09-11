«Только-только перешел в выпускной класс»: в Коми трагическая смерть настигла 16-летнего подростка

Врачи до конца боролись за жизнь Степана, но травмы оказались смертельными. Фото из личного архива

В Корткеросе на больничной койке скончался 16-летний Степан К. из поселка Подтыбок. Подросток 9 сентября попал в смертельную аварию на своем мопеде и получил тяжелейшие травмы. Врачи пытались сохранить мальчику жизнь, однако их попытки оказались тщетны: сердце Степана остановилось.

Трагедия произошла на 123-м км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Мужчина за рулем Volkswagen Tiguan при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «Альфа». Водитель двухколесного транспорта поворачивал налево...

Авария произошла 9 сентября около 19:20 в Корткеросском районе

В больнице, куда экстренно доставили Степана, диагностировали сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травматическую ампутацию левой пяточной кости, открытый перелом костей левой голени и вывих правого локтя: живого места у пострадавшего практически не было.

Степан за рулем своего любимого мопеда. Фото из личного архива

10 сентября близкие сообщили: Степана больше нет. Смерть юноши стала тяжелым ударом для его семьи, близких и друзей. Они скорбят по нему и не понимают, почему его жизнь оборвалась так рано, ведь казалось, что вся жизнь впереди.

— А ведь ещё недавно 1 сентября он стоял на школьной линейке, перешёл в 11 класс, а теперь его нет... Страшная авария забрала его жизнь... Ему было всего 16 лет, до сих пор не могу поверить в это... Покойся с миром, Степан, - написал друг семьи Михаил.

Похоронят юношу в родном поселке завтра, 12 сентября.

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