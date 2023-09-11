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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:48

В Коми при загадочных обстоятельствах пропал молодой мужчина

В Коми начались поиски 39-летнего Алексея Михайлова
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Лиза Алерт. Коми

Фото: Лиза Алерт. Коми

В Коми объявлены поиски 39-летнего Алексея Михайлова. Об исчезновении мужчины сообщили волонтёры «Лиза Алерт».

По информации добровольцев, уроженец поселка Уръёль Корткеросского района республики ушел из дома 6 сентября. С тех пор о нем нет никаких вестей. По сообщению близких, Алексей в день пропажи был одет в темно-синюю спортивную куртку, синюю тельняшку, темно-зеленые камуфлированные штаны, синие резиновые сапоги и спортивную шапку.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза и небольшая бородка.

Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят звонить 8-800-700-54-52 или 112.

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