В Коми в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп

После вмешательства прокуратуры в ухтинской поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, устранить нарушения необходимо до 1 марта 2024 года.

Из-за неисправности подъемной платформы женщине на протяжении года приходилось заносить своего 8-летнего ребенка на второй этаж для прохождения процедур.

Прокуратура направила иск в суд о возложении обязанности на поликлинику отремонтировать подъемную площадку для маломобильных групп населения.

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