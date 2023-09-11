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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:20

В Коми в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп

В ухтинской поликлинике после вмешательства прокуратуры отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп
Источник:kp.ru
В Коми в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп

В Коми в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп

После вмешательства прокуратуры в ухтинской поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, устранить нарушения необходимо до 1 марта 2024 года.

Из-за неисправности подъемной платформы женщине на протяжении года приходилось заносить своего 8-летнего ребенка на второй этаж для прохождения процедур.

Прокуратура направила иск в суд о возложении обязанности на поликлинику отремонтировать подъемную площадку для маломобильных групп населения.

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