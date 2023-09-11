В Воркуте пожар унес жизнь пенсионера

В субботу, девятого сентября, в Ухте в квартире дома по улице Усинской произошел пожар. На место ЧП выдвинулись пожарно-спасательные подразделения.

В ГУ МЧС по РК рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 10:21. Эвакуировались самостоятельно 3 человека. Пожарные ликвидировали возгорание в 11:10.

Во время тушения пожара было обнаружено тело 66-летнего мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания послужила неисправность электрооборудования.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте в поликлинике отремонтируют подъемную площадку для маломобильных групп (подробнее)