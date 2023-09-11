Отказали ноги: в Коми обнаружили живым ушедшего на кладбище вместе с собакой пенсионера

Пропавшего в Сыктывдине грибника нашли на третьи сутки с помощью коптера

В Коми завершены поиски пропавшего 7 сентября в Сыктывдинском районе 70-летнего пенсионера. Анатолий Шпаков вместе со своей собакой ушел за грибами в сторону местного кладбища, но не вернулся.

Через двое суток домой вернулся пес, но хозяина так и не было. Обеспокоенная семья обратилась за помощью к спасателям и волонтерам.

Как сообщает издание «Комиинформ», пенсионера нашли сотрудники «Спас-Коми» с помощью квадрокоптера. Оказалось, что у мужчины отказали ноги и он не мог идти дальше. Он был обнаружен на поляне в двух километрах от своего дома.

Мужчина был тяжелом состоянии и был доставлен в больницу.

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