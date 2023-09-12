В Ухте сгорела вахтовка коммунальных служб

В Ухте сгорела вахтовка коммунальных служб. ЧП произошло в районе гаражей по улице Оплеснина, 1.

Оказалось, что автомобиль принадлежит Водоканалу. О случившемся очевидцы рассказали в группе Информационной программы «День».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, вчера, 11 сентября, произошло возгорание автомобиля по улице Дзержинского в 12:07. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь в 12:30.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются все детали ЧП.

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