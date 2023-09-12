Сдавил шею: пьяный ухтинец дважды напал на полицейского

40-летний ухтинец дважды за сутки напал на сотрудника полиции, за что суд оштрафовал его на 180 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, все произошло 3 марта текущего года.

К пьяному ухтинцу с проверкой приехал сотрудник полиции. В общем коридоре у квартиры он схватил за руку представителя власти и силой дернул на себя, после чего схватил его за шею и начал сдавливать органы шеи.

Дебошира доставили в полицию и поместили в СИЗО. Злоумышленник пытался нанести полицейскому удары, от которых он увернулся, однако ухтинец не унимался. В результате он все же несколько раз ударил оперативника ладонью в область лица, ногой по голени и рукой по предплечью.

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