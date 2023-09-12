В Сыктывкаре «Кросс Нации - 2023» пройдет сразу на 3 площадках

В поселке Краснозатонский, в Эжвинском районе и в Сыктывкаре 16 сентября состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2023».

В Краснозатонском спортивные и массовые забеги будут проходить на стадионе по адресу: Грибной проезд, 3, в Эжвинском районе точкой старта станет улица Славы перед зданием администрации, в Сыктывкаре - лыжная база «Динамо».

Для участия в забеге нужно подать заявку на сайте будьвдвижении.рф и заполнить форму до 23:59 14 сентября. Необходимо будет предоставить допуск врача спортивной медицины. Участники на стойках регистрации получат специальную метку на номер.

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