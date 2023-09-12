Жительница Вуктыла забила женщину до смерти из-за личной неприязни

Жительница Вуктыла из-за личной неприязни жестоко избила женщину, которая скончалась в больнице от полученных травм. В пресс-службе судов Коми рассказали, что ее приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Вопиющий случай произошел в июне 2020 года. Женщина нанесла потерпевшей множество ударов ногами и руками в область головы и сдавила ей шею. Несчастная скончалась в больнице от отека головного мозга.

Свою вину женщина не признала, а коллегия присяжных заседателей посчитала, что снисхождения она не заслуживает.

С принятым судом решением женщина не согласилась. Стороной защиты была подана апелляция. Верховный Суд Республики Коми оставил приговор без изменения.

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