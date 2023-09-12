Жители Коми отдали почти 4600 голосов в онлайн-голосовании за мобильный интернет

В воскресенье, 10 сентября, в Республике Коми завершилось онлайн-голосование за малонаселенные пункты, которые в 2024 году получат доступ к мобильной связи и интернету. В пресс-службе Минцифры РК сообщили, что жители региона отдали около 4 600 голосов.

В онлайн-голосовании приняли участие жители сел и поселков, численность которых не превышает 500 человек. По итогам голосования будет выбрано 10 победителей.

Уже 9 октября 2023 года будет завершена обработка бумажных голосов. Итоги голосования станут известны 18 декабря 2023 года.

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