Жительница Ухты потерялась с ребенком в лесу, но смогла воспользоваться навигатором

На прошлой неделе в Республике Коми в лесах заблудились шесть человек. На их поиски выезжали сотрудники аварийно-спасательных отрядов «Спас-Коми».

В районе поселка Ярега восьмого сентября в лесном массиве потерялась 54-летняя женщина. Ее супруг обратился за помощью в службу спасения. Оказалось, что она находилась рядом с трассой и слышала звуки автомобилей. С помощью сигналов она была выведена из леса. Девятого сентября у села Макариха потерялся 57-летний мужчина, который в скором времени был благополучно найден.

В воскресенье, десятого сентября, в районе автодороги Ухта - Четлос заблудилась женщина с 6-летним ребенком. Сообщение поступило в Ухтинский спасотряд от мужчины. К счастью, потеряшка смогла воспользоваться навигатором и вышла на связь.

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