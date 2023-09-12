В Коми резко затормозил автобус: пострадали трое пассажиров

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 11 сентября, в Сосногорске резко затормозил автобус, в результате чего пострадали три пассажира. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Инцидент произошел около 7.33. Мужчина 1955 года рождения ехал за рулем автобуса НЕФАЗ по улице Лесной в сторону 65 лет Победы. На перекрестке с Октябрьской водитель резко затормозил. Из-за этого пассажиры упали.

В результате ДТП пострадали три человека. У женщины 1970 года рождения диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, а у молодого человека 2002 года рождения – растяжение связок колена. Кроме того, мужчина 1960 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ссадины головы. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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