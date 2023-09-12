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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:19

Гибель 16-летнего мопедиста из Коми будет расследовать СК

Следователи завели уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка из Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Гибель юного байкера из Подтыбка будет расследовать СУСК

Гибель юного байкера из Подтыбка будет расследовать СУСК

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Коми погиб 16-летний уроженец поселка Подтыбок Степан К. Юношу насмерть сбил Volkswagen Tiguan под управлением 51-летнего мужчины на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Подросток скончался от тяжелых множественных травм на больничной койке.

По факту смерти Степана СУ СКР по Коми возбудил уголовное дело. Следователи намерены установить обстоятельства и причины аварии.

Похоронили Степана сегодня, 12 сентября, в родном поселке.

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