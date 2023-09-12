Испугавшийся наказания житель Коми погасил долг по алиментам

Фото: архив "КП"

В Ухте местный житель погасил долг по алиментам, испугавшись административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Коми.

Оказалось, что мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Придя в инспекцию, он получил требование о явке к судебному приставу, который разъяснил, что неуплата средств на содержание детей в течение двух и более месяцев — это состав административного правонарушения.

Поняв, что его ждет наказание, ухтинец сразу же перечислил 95 тысяч рублей, которые задолжал своим детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только-только перешел в выпускной класс»: в Коми трагическая смерть настигла 16-летнего подростка (подробности)