Авиарейс Санкт-Петербург – Сыктывкар задержали из-за тумана

В аэропорту Сыктывкара подтвердили, что расписание рейсов «сдвинулось» из-за тумана
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сыктывкар окутал густой туман. Из-за неблагоприятных погодных условий были внесены корректировки в расписание авиарейсов. Так, например, самолет Санкт-Петербург – Сыктывкар был перенесен с 12 на 13 сентября.
Как сообщил «КП-Коми» собственный источник в службе безопасности, в час ночи 13 сентября авиаклиентов отвезли в гостиницу и включили в билеты питание и воду.
Отмечается, что такие задержки коснулись не только пассажиров, летевших в Сыктывкар, но и рейсов, летевших из Москвы в Сыктывкар и обратно.
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