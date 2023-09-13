Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2023 6:50

В Коми продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом

Недельный прирост зараженных COVID-19 в Коми превысил 30 человек
Источник:kp.ru
Новых смертельных случаев не произошло

Новых смертельных случаев не произошло

Фото: Иван МАКЕЕВ

За период с 4 по 10 сентября в Коми зафиксировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

За неделю в больницы попали шесть человек. Всего в Коми зафиксировали 200 621 случай заболевания коронавирусом. За неделю в республике не выздоровел ни один человек, а за все время – 197 276. Новых смертельных случаев за неделю в Коми также не произошло. Всего в регионе скончались 3 289 больных коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми вырос показатель заболеваемости коронавирусом

Озвучены новые данные, отражающие эпидобстановку в Коми (подробности)

КАРТИНА ДНЯ