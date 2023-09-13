В Коми продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло Фото: Иван МАКЕЕВ

За период с 4 по 10 сентября в Коми зафиксировали 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

За неделю в больницы попали шесть человек. Всего в Коми зафиксировали 200 621 случай заболевания коронавирусом. За неделю в республике не выздоровел ни один человек, а за все время – 197 276. Новых смертельных случаев за неделю в Коми также не произошло. Всего в регионе скончались 3 289 больных коронавирусом.

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