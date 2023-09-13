В Сыктывкаре девушка с несовершеннолетней сообщницей занималась распространением наркотиков

В столице Коми 18-летнюю девушку и ее 17-летнюю знакомую обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В пресс-службе СУ СКР по РК сообщили, что несовершеннолетнюю также обвиняют в хищении запрещенных веществ и их сбыте.

Все произошло в июне текущего года. С целью сбыта девушки сделали «закладки» по нескольким тайникам, после чего были задержаны полицейскими. Наркотики были изъяты из оборота, а во время досмотра у 18-летней девушки обнаружили крупную партию запрещенных веществ.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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