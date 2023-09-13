Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 8:49

В зоне СВО погиб военнослужащий из Коми, награжденный Георгиевским крестом

Леонид Елин служил старшим стрелком мотострелкового отделения
Источник:kp.ru
В зоне СВО погиб военнослужащий из Коми, награжденный Георгиевским крестом

В зоне СВО погиб военнослужащий из Коми, награжденный Георгиевским крестом

В ходе СВО погиб военнослужащий из Коми рядовой Леонид Елин. Об этом сообщил Владимир Уйба.

Военнослужащий был награжден Георгиевским крестом IV степени и знаком отличия МО РФ «Отличник караульной службы».

Леонид Елин родился в поселке Вухтым Прилузского района Коми. Он служил в мотострелковом отделении старшим стрелком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре девушка с несовершеннолетней сообщницей занималась распространением наркотиков (подробнее)