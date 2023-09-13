В зоне СВО погиб военнослужащий из Коми, награжденный Георгиевским крестом
В ходе СВО погиб военнослужащий из Коми рядовой Леонид Елин. Об этом сообщил Владимир Уйба.
Военнослужащий был награжден Георгиевским крестом IV степени и знаком отличия МО РФ «Отличник караульной службы».
Леонид Елин родился в поселке Вухтым Прилузского района Коми. Он служил в мотострелковом отделении старшим стрелком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре девушка с несовершеннолетней сообщницей занималась распространением наркотиков (подробнее)