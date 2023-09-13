В зоне СВО погиб военнослужащий из Коми, награжденный Георгиевским крестом

В ходе СВО погиб военнослужащий из Коми рядовой Леонид Елин. Об этом сообщил Владимир Уйба.

Военнослужащий был награжден Георгиевским крестом IV степени и знаком отличия МО РФ «Отличник караульной службы».

Леонид Елин родился в поселке Вухтым Прилузского района Коми. Он служил в мотострелковом отделении старшим стрелком.

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