Воркутинка отдала мошенникам почти два миллиона рублей

35-летняя воркутинка обратилась в полицию и заявила, что обманом у нее похитили около 1,9 млн рублей. В пресс-службе МВД по РК сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Со слов женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что в личном кабинете банка мошенники пытаются изменить ее контактный номер.

Для того, чтобы сохранить сбережения, женщине нужно было перевести деньги на «безопасный счет». Сумма ущерба составила 1 850 000 рублей.

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