В прошлом месяце в Коми снизились цены на креветки и овощи

В Комистате рассказали, как изменились цены на продукты в прошлом месяце. Второй месяц подряд на рынке наблюдалась дефляция, а индекс цен в августе составил 99,9%.

За месяц цены снизились: на чеснок - 2%, лимоны - 6%, свеклу - 20%, виноград - 23%, морковь и помидоры - 25%, картофель - 29%, лук репчатый - 35%, капусту белокочанную 43%.

На полках магазинов подорожали: огурцы - на 2%, груши - на 4%, яблоки - на 6%, зелень - на 7%, грибы свежие - на 10%, бананы - на 18%, апельсины - на 22%.

Снижение цен также отмечено на:

- мороженые креветки - на 10%;

- мясо индейки, красную икру, маргарин, сырки творожные, глазированные шоколадом, творожок детский, кофе натуральный в зернах и молотый, конфеты шоколадные натуральные и с добавками - на 4-5%;

- мясокопчености, йогурт, консервы овощные для детского питания, соки фруктовые, яйца, чай зеленый и черный пакетированный, майонез, хлеб ржано-пшеничный, кексы, рулеты и бараночные изделия, крупы овсяную, перловую и пшено, напитки газированные - на 2-3%.

Вместе с тем цены выросли на:

- масло подсолнечное, сосиски и сардельки, кулинарные изделия из птицы, колбасу полукопченую и варено-копченую выросли на 7-9%;

- свинину бескостную, куры охлажденные и мороженые, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, какао и муку - на 6%;

- окорочка куриные, пельмени, консервы мясные, молоко стерилизованное, сливки питьевые и мороженое сливочное, овощи консервированные, кофе растворимый, вермишель - на 4-5%;

- говядину и свинину на кости, колбасу вареную, консервы для детского питания, рыбу мороженую, соленую, маринованную, копченую, молоко для детей и консервы фруктово-ягодные для детского питания, карамель, пряники, соль - на 2-3%.

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