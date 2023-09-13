В Сыктывкаре состоится сельхозярмарка «Урожай – 2023»

В столице Коми пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2023», где жители и гости города смогут приобрести продукцию от фермеров и крупных сельхозтоваропроизводителей Коми. Она будет проходить на Стефановской площади 30 сентября и 1 октября с 10 до 18 часов.

На ярмарке будет выставлен широкий ассортимент продукции от фермеров и крупных сельхозтоваропроизводителей республики, сувенирная продукция, текстиль, посадочный материал, саженцы и изделия народных промыслов.

Также для гостей ярмарки организуют программу с розыгрышем ценных призов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В прошлом месяце в Коми снизились цены на креветки и овощи (подробнее)