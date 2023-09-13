Сыктывкарцы попадаются на уловки мошенников через Telegram

Андрей Кокшаров, начальник отделения по раскрытию преступления в ИКТ УМВД по Сыктывкару, поделился, что зачастую жители столицы теряют денежные средства в попытке найти заработок в Интернете - игра на бирже или боты в мессенджере Telegram.

Одна из мошеннических схем в Telegram выглядела следующим образом: двое людей обменивались между собой деньгами. Одному говорили, что он получил прибыль, но это были средства другого, и наоборот. В результате в минусе остаются оба - деньги попали в руки мошенников.

«Гражданка обратилась к нам. В Telegram она нашла бот, где надо было вкладывать деньги, а спустя три часа можно было получить обратно с прибылью. Она вложила 10 тысяч рублей, ей пришло 13. Соответственно, прибыль — очень приятно. Она вкладывает 20 тысяч, ей вернули 26. Опять прибыль. Можно бы остановиться, но человек уже на крючке. Денежные средства похищаются», - рассказал Андрей Кокшаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми простились с погибшим на СВО Степаном Резниченко (подробнее)