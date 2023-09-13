В Коми обнаружен мертвым работник РЖД

Комиссией по расследованию несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством. Фото: архив "КП"

В Коми умер работник РЖД. Трагедия произошла 24 июля.

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции, несчастный случай не связан с производством. Расследование показало, что у мужчина почувствовал себя плохо и скончался из-за проблем со здоровьем.

- Основной причиной несчастного случая названо общее заболевание, - говорится в сообщении.

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