В Сыктывкаре арестовали за «пьяные» штрафа банкрота

Долги по оплате штрафов возникли уже после принятия заявления о признании должника банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре был арестован местный житель, который признан банкротом. Мужчина думал, что его статус позволяет не оплачивать штрафы. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Коми.

- Гражданин неверно истолковал положения закона о банкротстве и не оплачивал штрафы за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - уточнили судебные приставы.

Оказалось, что долг 43-летнего мужчины составлял 60 тысяч рублей. В суде сыктывкарец пытался объяснить причины накопленных штрафов.

- В судебном заседании должник вину не признал: по его мнению, все долги банкротов, а он признан таковым, списываются в установленную очередь. Кроме того, сам он сейчас не может распоряжаться своими деньгами, так как имеет конкурсного управляющего. Суд доводы не принял, - рассказали приставы.

В результате, мужчина был признан виновным и арестован на трое суток.

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